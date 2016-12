HANNI, CAPITAINE D'ANDERLECHT "Je dois devenir plus décisif"

Meilleur joueur du championnat belge la saison dernière, l'international algérien, Sofiane Hanni, n'est pas totalement satisfait de ses performances cette saison sous les couleurs de son nouveau club, Anderlecht. «Je dois devenir plus décisif. Je dois améliorer mes statistiques. Plus de goals ou d'assists? Les deux. Comme tous les footballeurs, j'ai des qualités et des défauts, mais je dois corriger ces défauts», a admis Hanni sur Walfoot, tout en souhaitant jouer dans l'axe, son poste de prédilection. «Je joue souvent à gauche, alors que je préfère jouer axial. C'est le coach qui me demande ça et c'est mieux pour l'équipe. Il faut faire des sacrifices», a précisé le capitaine d'Anderlecht, qui garde de beaux souvenirs de cette année 2016. «Mon plus beau moment en 2016? Les prix individuels que j'ai gagné et bien sûr ma signature avec Anderlecht», a confié l'ancien buteur de Malines, qui fait partie des joueurs présélectionnés par Georges Leekens pour la CAN 2017.