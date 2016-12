MC ALGER-US BÉNI DOUALA (AUJOURD'HUI-18H) Le Doyen veut boucler 2016 en apothéose

Le MC Alger, titré en 2016, sera opposé en 8es de finale de la Dame coupe à la formation de l'US Béni Douala, 3e au classement de la division amateur (groupe Centre). Le Doyen, sacré champion d'hiver, traverse une période faste qui devrait lui permettre de passer pour les quarts de finale sans encombre. La formation de Béni Douala (wilaya de Tizi Ouzou) n'aura rien à perdre et compte jouer son va-tout jusqu'au bout. Cette rencontre est prévue aujourd'hui à 18h au stade Omar-Hamadi de Bologhine et qui devrait attirer le grand public des Vert et Rouge pour soutenir les partenaires de Bouguèche pour arracher une place dans les quarts de finale, même si l'équipe de Béni Douala aura à coeur de surprendre le Doyen dans son fief.