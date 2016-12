MEILLEUR JOUEUR DE 2016 EN ANGLETERRE Ces observateurs qui désignent Mahrez

Les différents consultants de Sky Sports ont désigné leur joueur de l'année 2016 en Premier League. Plusieurs ont choisi Riyad Mahrez. «Pour tout footballeur, finir dans les 10 premiers du Ballon d'Or, c'est un rêve.

En plus, je suis septième. Je termine à une superbe place derrière des grands joueurs. Cela m'inspire surtout l'humilité (...) Je me dis que mon travail a payé, mais il faut que je continue.»

Riyad Mahrez a été récompensé de sa belle année à l'occasion du Ballon d'or. Sur Sky Sports, plusieurs observateurs l'ont encensé.

Pour Alan Smith, «c'est entre Vardy et Mahrez, mais je vais y aller avec Mahrez, qui est sorti de nulle part et qui était tout simplement sensationnel.» Pour Paul Merson, «la chose la plus difficile à faire sur un terrain de football est de créer des choses. Il a créé des choses dans les grands matchs de football et dans les grands moments.»

Enfin, Charlie Nicholas a lui aussi opté pour l'Algérien et a rappelé que les grands clubs l'ont snobé: «J'avais entendu dire qu'Arsenal et tous les grands clubs le connaissaient, mais qu'ils n'étaient pas prêts à le prendre parce qu'ils ne pensaient pas qu'il pourrait s'intégrer.»