MOB-CAB (LIGUE 1 -MISE À JOUR) Faux pas interdit pour les Crabes

Le MO Béjaïa, lanterne rouge, accueille le CA Batna aujourd'hui au stade de l'Unité maghrébine (17h) à huis clos pour la mise à jour de la 10e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis avec l'objectif de stopper l'hémorragie. Un match capital pour les Crabes qui accusent déjà huit points de retard sur leur adversaire du jour, premier club non-relégable. Le MOB, qui se trouve devant une situation catastrophique, paie son engagement en coupe de la Confédération africaine, où il avait atteint la finale, perdue face au TP Mazembe (RD Congo). Une victoire permettrait au MOB de respirer en attendant d'amorcer sa mission de sauvetage lors de la seconde partie de la saison qui s'annonce difficile pour la formation de Yemma Gouraya eu égard aux données actuelles. Et pour cause, le club, sans entraîneur depuis le départ de Youcef Bouzidi, n'aura plus droit à l'erreur s'il ne veut pas compromettre sérieusement ses chances de maintien. De son côté, le CAB, tenu en échec à domicile lors de la 15e journée par le RC Relizane (1-1), compte investir dans la crise que traverse le MOB pour tenter de revenir avec un bon résultat. L'unique victoire du club béjaoui à domicile remonte à la 4e journée face au CR Belouizdad (1-0). Un enjeu capital donc pour les deux antagonistes, ce qui devrait donner lieu à une chaude empoignade.