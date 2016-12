PRÉPARATION DE LA CAN 2017 Le second test Algérie-Mauritanie à Sidi Moussa

Alors que le premier match amical de préparation à la CAN 2017 entre l'Algérie et la Mauritanie du 7 janvier prochain, aura le cachet de match international en bonne et due forme, le second duel entre les deux sélections s'apparentera plus à un match d'application. Si la première rencontre aura lieu au stade Mustafa-Tchaker, l'antre des Verts ces dernières années, la seconde, prévue le 10 janvier, est programmée dans les installations du Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa. C'est le sélectionneur national Georges Leekens qui est à l'origine de cette décision, souhaitant ainsi que le second match amical ne prenne la forme que d'un match d'application.