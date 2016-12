PSG Ghoulam, un énorme souci pour Kluivert

À la recherche d'un futur successeur à Maxwell, l'une des pistes de Patrick Kluivert mène vers Faouzi Ghoulam. Toutefois, le latéral gauche du SSC Naples serait également dans le viseur d'autres cadors européens et donc le PSG pourrait avoir fort à faire pour parvenir à arracher sa signature. En effet, d'après les toutes dernières indiscrétions révélées par Depertvo El Mundo, l'international algérien serait la grande priorité du Real Madrid pour ce mercato hivernal en approche. Zinedine Zidane aurait fait l'amer constat qu'au sein de son effectif, Marcelo n'a plus vraiment de doublure au poste de latéral gauche depuis la saison dernière. Du coup, l'entraîneur français aurait convaincu ses dirigeants de recruter absolument à ce poste cet hiver. Et l'ex-Stéphanois aurait alors retenu l'attention de la cellule de recrutement de la Casa Blanca sur demande de Zizou lui-même. Le Paris Saint-Germain devra donc s'attendre à la rude concurrence des Merengues dans ce dossier dès janvier. Sous contrat jusqu'en juin 2018, Faouzi Ghoulam ne parvient pas à s'accorder avec son club pour une prolongation. Un départ pourrait donc être envisagé à la fin de cette saison. Mais le Real Madrid envisagerait déjà de lancer une première offensive cet hiver. Et en cas d'échec, Florentino Perez mettrait tout en oeuvre pour l'avoir l'été prochain. Affaire à suivre...