SEMAINE OLYMPIQUE «SPORT-SUD» À ILLIZI Coup d'envoi des compétitions avec plus de 600 jeunes

Quelque 646 jeunes dont 200 filles venus de différentes wilayas du Grand Sud étaient présents avant-hier à Illizi, au coup d'envoi de la 13e édition de la semaine olympique «Sport-Sud» qui se poursuivra jusqu'à vendredi prochain. Le coup d'envoi de cette manifestation juvénile donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a vu la présence de 11 wilayas du Grand Sud algérien, à savoir El-Bayadh, Naâma, Béchar, Biskra, Ghardaïa, Tamanrasset, Adrar, Laghouat, El-Oued, Illizi et Ouargla. Initiée par le Comité olympique algérien (COA) en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), cette édition sera une occasion pour promouvoir et donner un souffle au mouvement sportif dans le sud du pays. Prennent part au rendez-vous d'Illizi, les jeunes sportifs (filles et garçons) âgés de moins de 17 ans, dans 10 disciplines à savoir: natation, karaté-do, judo, athlétisme, handball, sahara-volley, boxe, football, les échecs et tennis de table. Selon le CAO, «cette manifestation constitue une occasion pour consolider l'esprit de citoyenneté, du fair-play sportif et de la solidarité sociale entre la jeunesse des wilayas du Sud algérien.»