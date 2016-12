UN MINI-CHAMPIONNAT DE VOLLEY-BALL Sept équipes présentes prochainement à Saïda

La commune de Youb (Saïda) abritera, mercredi prochain, un mini-championnat de volley-ball pour les catégories des écoles et de jeunes, avec la participation de sept équipes de cinq wilayas du pays, a-t-on appris avant-hier de la Ligue de wilaya de la discipline.

Le président de la Ligue, Sahnoun Mustapha, a indiqué que cette compétition non-stop d'une seule journée, prévue à la salle omnisports du complexe sportif de proximité de la commune de Youb, regroupera des équipes des wilayas d'El Bayadh, Naâma, Mascara, Tiaret et Saïda.

Les wilayas d'El Bayadh et Saïda participeront avec deux équipes à cette compétition qui entre dans le cadre du programme de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), selon la même source.

Organisée par le club amateur sportif de volley-ball «Chabab Youb» en collaboration avec la Ligue de wilaya de Saïda, cette manifestation sportive vise à former les jeunes et à créer une atmosphère de joie et compétitivité.

Le club amateur de volley-ball «Chabab Youb» (Saïda), fondé en 2004, compte plus de 110 sportifs de différentes catégories, selon son président, Yahia Merabet.