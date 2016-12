JS KABYLIE- EL FEDJOUDJ (AUJOURD'HUI-17H) Le Petit Poucet parviendra-t-il à surprendre les Canaris?

Par Bachir BOUTEBINA -

Farid Ghazi qui a été par le passé un baroudeur patenté de la JS Kabylie, sera certainement très fier de défier son ex-club, face auquel le modeste Fedjoudj essayera tant bien que mal de faire honneur à une petite bourgade.

Trois jours seulement après avoir réussi à offrir un premier succès au public du stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou aux dépens du CR Belouizdad (1-0), les Canaris accueillent cette fois pour le compte des 8èmes de finale de la coupe d'Algérie, les très modestes amateurs Est d'El Fedjoudj.

Un Petit Poucet guelmi que drive un certain Farid Ghazi, et qui devra logiquement voir son aventure sans précédent dans l'épreuve populaire, prendre fin aujourd'hui à Tizi Ouzou, devant un ténor kabyle, qui se fera le devoir de faire respecter chez lui une hiérarchie, souvent «bousculée» par bien des «divisionnaires», légitiment en quête d'exploit historique en coupe d'Algérie.

Il est donc acquis d'avance, et sauf grande surprise qui reste tout de même fort improbable, il ne devrait pas y avoir photo entre le ténor Kabyle du Djurdjura, et un très modeste adversaire chaoui qui jouera sans doute un match sans précédent au 1er-Novembre.

Farid Ghazi qui a été par le passé un baroudeur patenté de la JS Kabylie, sera certainement très fier de défier son ex-club, face auquel le modeste El Fedjoudj essayera tant bien que mal de faire honneur à une petite bourgade, subitement sortie de l'anonymat, et surtout à son tour, sous les feux de la rampe, grâce à Dame coupe. Les Canaris de la JSK se voient donc offrir une belle occasion pour oublier leurs terribles déboires essuyés en championnat, pour renouer avec succès avec l'épreuve populaire.

La JS Kabylie doit accéder aux quarts de finale, afin de clore chez elle une année 2016 au cours de laquelle le ténor du Djurdjura n'a pas cessé de souffler le chaud et surtout le froid. Les modestes et très sympathiques Guelmis d'El Fedjoudj, n'ont vraiment rien à espérer face aux Canaris kabyles, sauf celui de faire preuve de courage et cran contre le Goliath de la Kabylie.