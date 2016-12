JSM BÉJAÏA Les Vert et Rouge terminent l'année sur le podium

Par Boualem CHOUALI -

Les Vert et Rouge de la Soummam avaient joué leur 15e rencontre de la phase aller en déplacement face à l'USM Blida. Un match à ne pas perdre devant le dauphin du leader, l'USMB qui occupait la deuxième place au classement général avec 28 points au compteur. L'enjeu était donc majeur pour les deux équipes. D'un côté, les Vert et Blanc qui voulaient consolider leur position et creuser l'écart entre leur poursuivant immédiat, la JSM Béjaïa en l'occurrence, et de l'autre côté les Vert et Rouge de la Soummam qui tenaient à leur place au podium. Résultat des courses: les deux équipes se sont neutralisées sur un score vierge de 0 à 0. Du coup elles gardent leurs deux positions respectives. L'USMB reste à la deuxième place avec 29 points au compteur, et la JSMB la troisième place, soit la troisième marche du podium avec 27 points. Ainsi, les gars de la Soummam qui font de cette nouvelle saison celle de l'accession, terminent la phase aller sur le podium. Une position qui permettra aux gars de la Soummam de bien entrevoir la deuxième phase du championnat. Une phase retour qui s'annonce des plus difficiles pour les poulains du nouvel entraîneur Younès Ifticène, appelé à la rescousse par le boss des Vert et Rouge, Boualem Tiab, pour parer au départ d'El Hadi Khezzar qui n'a pas su gérer le groupe pour le mener à bon port. Pour revenir au bilan de l'équipe durant cette première manche, on pourrait dire que l'équipe a réalisé l'essentiel en terminant sur le podium, mais, elle pouvait facilement bien et mieux faire en tenant compte des faux pas enregistrés à domicile.

En entamant la saison avec deux victoires de suite à domicile devant le RC Arba, et à l'extérieur face au GS Mascara, les gars de la Soummam ont été stoppés par l'US Biskra à domicile (1-1) lors de la 3e journée du championnat, pour évoluer le plus normalement par la suite sans grand exploit, hormis celui réussi à Chlef devant ASO (2-3). Mais les gars de la Soummam qui se devaient d'aller chercher des points à l'extérieur ont laissé filer six points à domicile, face au MC Saïda lors de la 10e journée et devant le PAC lors de la 14e journée, c'est dire que le doyen des clubs kabyles aurait pu mieux faire. En outre, en dépit des points perdus en cette phase aller, le club béjaoui ne veut pas lâcher sa place au podium et veut aussi rester fixé sur son objectif qui est l'accession en Ligue 1, un palier que les gars de la Soummam avaient quitté au terme de l'exercice 2013-2014. Une mission qui s'annonce certes difficile pour les gars de la Soummam, mais loin d'être impossible étant donné que la moitié du chemin est bien fait, en d'autres termes, l'équipe est sur le bon chemin après la fin de cette première phase du championnat.

Une mission qui semble bien comprise par le nouvel entraîneur des Vert et Rouge qui croit en l'accession à condition de voir toute la grande famille des Vert et Rouge derrière leur équipe. «Maintenant que la phase aller est terminée, il va falloir revoir certaines choses dans cette équipe aussi bien sur le plan physique que technique et tactique», a laissé dire le coach des Vert et Rouge à l'issue du match nul ramené de Blida, avant d'ajouter: «On doit recharger nos batteries, renforcer l'équipe par au moins trois joueurs dans chaque compartiment et surtout réussir un bon stage hivernal pour reprendre la compétition dans les meilleures conditions psychologiques, physiques et techniques possible, car la deuxième phase sera rude à tous les niveaux.»