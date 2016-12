COUPE D'ALGÉRIE-8ES DE FINALE:ES SÉTIF-JS SAOURA (AUJOURD'HUI-17H) Des retrouvailles sous haute tension

Par Bachir BOUTEBINA -

Dame coupe a décidé de proposer aujourd'hui à Sétif aux milliers d'adeptes du ballon rond national, un autre duel entre ténors de l'élite, à l'occasion du choc qui se déroulera en fin de journée entre l'Entente sétifienne et les Sudistes-Ouest de la JS Saoura. Un 8ème de finale placé sur un véritable air de revanche à prendre par l'ogre des Hauts-Plateaux de l'Est, sur un adversaire béchari qui avait fait chuter à Béchar en championnat, un prestigieux hôte du jour sétifien terriblement remonté contre son vis-à-vis. Il est vrai qu'au terme de leur dernière lointaine sortie en date dans la capitale du Sud-Ouest, les Ententistes, et notamment le président Hammar, n'ont nullement oublié ce qu'ils ont subi au stade du 20-Août 1955 de Béchar.

Il est donc très clair que ce 8ème de finale qui se déroulera aujourd'hui au 8-Mai 1945, sera certainement placé sous très haute tension. Il faut juste rappeler que l'ES Sétif avait déjà éliminé en 2012 la JS Saoura, lorsque le club phare de Béchar évoluait encore en Ligue 2. Il faut aussi rappeler que lors des trois précédentes éditions, l'Entente n'est jamais allé au-delà des demi-finales, et reste même sur une très amère élimination en date, essuyée à Sétif même en quarts de finale contre une très surprenante USM Bel Abbès. Les Sétifiens qui restent toutefois les recordmans du trophée populaire avec 8 coupes d'Algérie, au même titre que l'USM Alger, auront certainement à coeur d'éliminer les Saouris du coach Khouda qui restent des adversaires souvent fragiles et peu convaincants en déplacement. Il est vrai que les Bécharis sont actuellement invincibles chez eux et les camarades de Djallit, dernier tombeur de l'USM Alger, vont certainement se présenter à Sétif sans le moindre complexe. Il n'en demeure pas moins que les coéquipiers de Djabou vont devoir montrer un meilleur visage que celui affiché le week-end passé face au DRB Tadjenanet (1-0) car le onze sétifien aligné par Malik Zorgane, a bel et bien éprouvé beaucoup de difficultés pour venir à bout du Difaâ. Il est vrai qu'un match de championnat est souvent géré de manière très différente qu'une rencontre de coupe comme celle que s'apprête à livrer dans quelques heures l'Aigle noir. Il reste que les Ententistes qui ne font plus le plein au 8-Mai 1945, devront faire très attention à cette formation de la JS Saoura, au sein de laquelle plusieurs joueurs, et non des moindres, sont fort connus du grand public.

Les Bourdim, Zaïdi, Bapidi, et autre excellent portier Djemili, vont certainement jouer crânement leurs chances, devant les Djahnit, Boucher, Hachi, et autres Amokrane. Coupe d'Algérie oblige, les prestigieux gars de Aïn Fouara ne sauraient échouer chez eux aux portes des quarts de finale, quand bien même ils s'attendent à livrer une rude bataille contre des Bécharis en quête d'un authentique exploit historique dans l'épreuve populaire.Il faut simplement souhaiter que ce choc entre ténors de la Ligue 1 Mobilis se déroule dans un fair-play total. L'ESS peut terminer l'année 2016 sur une bonne note aux dépens d'un sacré adversaire qui aura de son côté tout à gagner au 8-Mai 1945, Dame coupe oblige.