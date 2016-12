COUPE D'ALGÉRIE-8ES DE FINALE:USM BEL ABBÈS-USM ALGER (AUJOURD'HUI-17H) Une sacrée affiche dans la Mékerra

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Rouge et Noir sont plus que jamais en quête de rachat, et surtout de revanche à prendre sur leur hôte bélabésien car du côté de Soustara, et notamment aux yeux des nombreux supporters usmistes, leur équipe n'a plus droit à la moindre erreur.

Parmi les chocs des 8èmes de finale prévus aujourd'hui au programme de l'épreuve populaire qui se poursuivra demain, figure en tête des affiches la rencontre au sommet entre les unionistes de la Mekerra et ceux de Soustara. Deux ténors avérés de la Ligue 1 Mobilis qui s'étaient déjà affrontés il y a quelques semaines seulement, pour le compte du championnat, dans ce même grand stade du 24-Février 1956, que s'apprêtent à fouler une fois de plus El Khedra et les Rouge et Noir, à l'occasion d'un match de coupe qui vaut désormais son pesant d'or pour les deux prestigieux antagonistes du jour. Deux sacrés adversaires bélabésiens et algérois qui se retrouvent dans quelques heures, dans le cadre d'un face-à-face des plus indécis, et à l'occasion duquel ça passera ou cassera, soit pour l'USMBA, soit surtout pour une formation de l'USMA, qui jouera aujourd'hui un véritable quitte ou double à Sidi Bel Abbès. Et si pour le compte de la compétition nationale, les gars de la Mekerra ont eu le dernier mot aux dépens de ceux de Soustara (2-1), qu'en sera-t-il cette fois en coupe d'Algérie, entre deux adversaires qui viennent d'achever la première partie du championnat sur une défaite, et qui comptent bien tourner la page, notamment en espérant achever aujourd'hui l'année 2016 sur une qualification aux quarts de finale? En tout cas, les Rouge et Noir sont plus que jamais en quête de rachat, et surtout de revanche à prendre sur leur hôte bélabésien car du côté de Soustara, et notamment aux yeux des nombreux supporters usmistes, leur équipe n'a plus droit à la moindre erreur, d'autant plus qu'en cas d'élimination cet après-midi au stade du 24-Février, la pilule sera certainement dure à avaler par tous les fans du ténor algérois. Il est vrai que la dernière contre-performance essuyée à Béchar face à la JS Saoura, et au terme de laquelle Rabie Meftah a vu rouge, le onze usmiste aligné par le coach flamand Paul Put, a une fois de plus craqué en déplacement. Il est donc très clair qu'avec les retours probables de Koudri, Guessan, et autres Andria, les camarades de Hammar devront être plus armés pour déjouer une formation bélabésienne qui misera une fois de plus sur son très redoutable duo Balegh-Lamali. Deux attaquants face auxquels la défense usmiste devra impérativement rester très vigilante. Il est vrai que face à un hôte bélabésien qui évolue souvent à domicile avec beaucoup de confiance, et qui reste à ce jour intraitable devant son fidèle public du 24-Février, les gars de Soustara ont réellement intérêt à sortir un grand match aujourd'hui, tant les protégés du coach Chérif El Ouazzani, pratiquent actuellement un football très percutant. Un face-à-face de premier choix à suivre dans la capitale de la Mekerra, et au cours duquel le ténor qui saura faire preuve de beaucoup de sang-froid, arrachera le droit de passer au prochain tour de l'épreuve populaire. Un sacré duel au sommet des 8es de finale, qui se déroulera sans le moindre doute dans une belle et grande enceinte comble, et où le vainqueur du jour marquera certainement de son sceau la suite de la coupe d'Algérie.