LE STAFF TECHNIQUE DE L'EN AVEC QUATRE ADJOINTS Quel serait le rôle de chacun?

Par Saïd MEKKI -

Mansouri et Neghiz pourraient être relégués au second plan avec l'arrivée de Bougherra et De Wilde

A sept jours du stage de l'Equipe nationale au Centre technique national de Sidi Moussa pour la préparation de la phase finale de la coupe d'Afrique 2017, prévue à partir du mois prochain au Gabon, les Verts se retrouvent avec un staff technique élargi avec, entre autres, le sélectionneur principal Georges Leekens ainsi que les quatre adjoints Yazid Mansouri, Madjid Bouguerra, Nabil Neghiz et enfin le dernier arrivé Patrick de Wilde, mais quel est le rôle de chacun? En dehors de l'entraîneur des gardiens de but, du préparateur physique et du staff médical, dont les tâches sont définies de par leurs spécialités respectives, il n'en demeure pas moins qu'il faut se demander quel serait le rôle des autres adjoints de Leekens, les deux anciens, Yazid Mansouri (d'ailleurs membre du Bureau fédéral), Nabil Neghiz, il faut donc ajouter les deux derniers recrus, à savoir Madjid Bougherra et Patrick de Wilde. Il faut savoir que Mansouri s'occupait, d'une manière générale, du suivi des joueurs évoluant à l'étranger alors qu'il faisait office d'adjoint également pendant ce temps, Nabil Neghiz suivait les instructions données en qualité d'adjoint avec une charge du suivi des joueurs locaux. Mais avec l'arrivée des deux nouveaux «membres» du staff technique, il faut bien que des missions leur soient données.

Lesquelles? Du côté de l'ex-capitaine de la sélection, Madjid Bougherra son rôle annoncé est de faire la liaison entre les joueurs et le staff technique, ce que faisait apparemment Mansouri?! Comment donc répartir les tâches entre ces deux anciens «capitaines des Verts»? Et c'est la même question qui se pose pour le nouvel adjoint de Georges Leekens qu'il a d'ailleurs lui-même choisi à savoir Patrick de Wilde sachant que Neghiz fait en principe la même fonction? Du point de vue théorique, il est évident que sur le plan psychologique, mental et surtout du choix des joueurs, quatre «idées» de plus pour un coach principal est un luxe dont jouit le technicien belge Georges Leekens, mais c'est sur le terrain et dans les coulisses des Verts que les plates-bandes des uns et des autres risquent d'être empiétées justement par les uns et les autres...

Les expériences passées ont, d'ailleurs, coûté une certaine déstabilisation interne de la sélection sur cette même question des prérogatives des uns et des autres. Pas plus loin qu'il y a deux mois, le vestiaire des Verts a propulsé le coach Rajevac hors de la sélection nationale. Et le concerné avait même fait une déclaration brûlante puisque le quotidien spécialisé Le Buteur avait rapporté le jour du départ de Rajevac ceci: «...Selon une source crédible, Milovan Rajevac s'est confié à un employé de la FAF à l'aéroport d'Alger juste avant de quitter Alger. C'est avec un anglais mal composé (il ne maîtrise pas bien l'anglais), que Rajevac a accusé encore une fois Michael Bolly et Yazid Mansouri.»

Rajevac avait donné l'impression d'avoir été choqué par les deux personnages qui ont fait partie de son staff mais qui lui ont joué un vilain tour. Rajevac s'est ainsi adressé au membre de la FAF, quelques minutes avant qu'il embarque. Il lui a dit: «Mansouri et Bolly sont dangereux. Faites attention.» Un message clair de la part du Serbe, et qui est même arrivé aux oreilles du président... Sans revenir sur toutes les spéculations de cette affaire du vestiaire des Verts avec l'accusation de certains joueurs et du coach adjoint Neghiz également d'avoir été des sujets ayant renvoyé coach Rajevac, il faut bien prendre ses dispositions avant le début de la CAN pour bien définir les tâches de tout un chacun sous peine de voir l'ambiance dans le camp des Verts éclater et ainsi ternir l'image de marque de cette sélection algérienne en pleine métamorphose dans la mesure où pour une grande partie des joueurs ce serait la dernière CAN. Suivez le regard...