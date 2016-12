CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE VOILE Plus de 100 concurrents attendus à Alger

Plus de 100 véliplanchistes animeront les courses de la quatrième et dernière phase du championnat d'Algérie de voile qui a débuté hier à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri (Alger). La compétition qui se poursuivra jusqu'à jeudi concernera les spécialités Optimist, Bic Techno, Race Board et RSX, en attendant la confirmation du Laser (4.7, Standard et Radial). La Fédération algérienne de voile (FAV) a indiqué que 60 concurrents se disputeront le titre en Optimist, 20 en Bic Techno, 15 en Race Board et 10 en RSX. «Les athlètes participant à la compétition font partie de 20 clubs représentant huit Ligues de wilaya: Alger, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Boumerdès, Béjaïa et Skikda», ajoute la FAV. Selon le programme de la compétition, les courses ont débuté hier dans toutes les spécialités. Les deux premières phases du championnat d'Algérie de voile se sont déroulées à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri, en avril et août, alors que la 3e phase s'était disputée à Mostaganem en octobre.