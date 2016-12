CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE CROSS-COUNTRY 261 athlètes présents à Béchar

Les compétitions du championnat national militaire de cross-country ont débuté avant-hier au complexe sportif de la 3e Région militaire (3ème RM) à Béchar, avec la participation de 261 athlètes. Les athlètes représentant les six Régions militaires du pays ainsi que les différents commandements, écoles et grandes unités de l'Armée nationale populaire (ANP), prennent part à ce championnat qui se déroulera pour la catégorie féminine sur un parcours de 4 000 mètres et pour la catégorie masculine sur 5000 et 10.000 mètres. Le général-major Amar Bouafia, chef d'état-major de la 3e RM a présidé la cérémonie d'ouverture de cette compétition qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain au niveau des installations sportives de la 40e division d'infanterie mécanisée.