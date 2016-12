CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR ROUTE (CYCLISME) L'Algérie présente du 14 au 19 février à Louxor

La sélection algérienne de cyclisme participera aux prochains championnats d'Afrique sur route, prévus du 14 au 19 février 2017 à Louxor en Egypte, a-t-on appris avant-hier de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Trois spécialités seront au programme de cette édition, à savoir deux épreuves de course contre la montre par équipes et individuel élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U23, ainsi qu'une épreuve de course en ligne élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U23. La liste des coureurs qui défendront les couleurs de l'Algérie sera arrêtée lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral de la FAC, ajoute la même source. La dernière édition en 2015 de cette compétition avait été organisée à Casablanca (Maroc) avec la participation de 31 nations dont l'Algérie.