FORMULE 1 Mercedes confirme son intérêt pour le fils de Schumacher

Alors que Mick Schumacher continue sa progression dans le sport automobile, Toto Wolff a confirmé qu'il suivait les performances du fils du septuple champion du monde. Mick Schumacher suivra-t-il les traces de son père? Difficile d'assumer un héritage de sept titres de champion du monde, mais il trace son chemin dans le sport automobile en gravissant les échelons petit à petit. Ainsi, la saison prochaine il sera au volant d'une monoplace de l'écurie italienne Prema PowerTeam en F3. Si c'est une écurie proche de Ferrari, Mick Schumacher n'est pour le moment engagé dans aucune académie, Sabine Kehm, son manager, souhaitant ainsi laisser toutes les portes ouvertes pour son futur. Et Toto Wolff n'est pas insensible au talent de Mick Schumacher. «Mick est un excellent pilote et un gars très sympa.

Nous sommes de tout coeur avec sa famille et nous allons suivre avec intérêt ses progrès en F3, où il disposera d'un moteur Mercedes. S'il se défend bien, nous nous intéresserons évidemment à son avenir», confie le patron de Mercedes, écurie pour laquelle a également piloté Michael Schumacher, à la Gazzetta dello Sport.