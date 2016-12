JEUNESSE ET SPORTS Le MJS organise un concours pour l'accès à ses instituts

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé hier l'organisation d'un concours pour l'accès à ses instituts à Alger, Ouargla, Oran et Constantine dans le cadre de la formation d'éducateurs et conseillers à la jeunesse. «Le ministère organise un concours pour l'accès à la formation dans le corps d'éducateurs et conseillers à la jeunesse au niveau de ses différents instituts de formation supérieure des cadres de la jeunesse à l'établissement Madani-Souahi à Tixeraïne et à l'institut d'Aïn Bénian (Alger) ainsi qu'à Ouargla, Oran et Constantine», a indiqué le MJS. Ces postes sont ouverts en fonction des besoins des wilayas ciblées par le ministère en vue de combler les lacunes enregistrées dans l'encadrement pédagogique et veiller à sa répartition «harmonieuse» sur le territoire national, a précisé la même source. Concernant l'Institut national de la jeunesse à Ouargla, le nombre total de postes ouverts pour l'année 2017 est de 30 pour les éducateurs, tous grades confondus. 10 postes principalement pour les éducateurs en sports sont disponibles à Aïn Bénian, 20 à Oran et 20 autres à Constantine pour les éducateurs jeunesse et sports tous grades confondus, a conclu le MJS.