LEICESTER CITY Ranieri veut stimuler Mahrez

Pour le début du Boxing Day, alors que Leicester recevoit deux fois cette semaine, avant-hier soir Everton et West Ham samedi prochain, Claudio Ranieri a laissé Riyad Mahrez sur le banc de touche face aux «Toffees».

C'est la deuxième fois de la saison seulement que l'Algérien n'est pas titularisé, la première c'était le 15 octobre à Stamford Bridge face à Chelsea. La saison dernière l'ailier des Foxes avait connu deux non-titularisations consécutives en Premier League, après une lourde défaite contre Arsenal fin septembre 2015 et une double confrontation amicale avec les Verts début octobre.

De son côté, Islam Slimani devrait profiter de l'absence de Jamie Vardy suspendu pour trois matchs pour jouer seul en pointe durant le Boxing Day, il était titulaire avant-hier avec Okazaki. L'entraîneur de Leicester Claudio Ranieri de sa part a justifié son choix afin de stimuler son attaquant algérien Ryad Mahrez en le laissant sur le banc lors de la défaite du champion en titre contre Everton (2-0), avant-hier lors de la 18e journée de la Premier League. «Il n'est pas en grande forme en ce moment et je veux le stimuler», a expliqué le technicien italien après la défaite lors du Boxing Day. «Je ne le vois pas faire des bonnes choses à l'entraînement et il doit donner plus pour l'équipe. Je veux plus», a continué Ranieri, alors que son équipe occupe la 16e place, avec seulement trois points d'avance sur le premier relégable Sunderland.