MEILLEURS PASSEURS DU CHAMPIONNAT BELGE Hanni se hisse en tête

L'international algérien, Sofiane Hanni, s'est hissé à la première place au classement des meilleurs passeurs du championnat de Belgique en compagnie de quatre autres joueurs dont son compatriote Ishak Belfodil (Standard Liège) avec six offrandes chacun. Hanni a réussi à délivrer sa sixième passe décisive avant-hier soir lors de la victoire de son équipe Anderlecht sur le terrain de Charleroi (2-1), pour le compte de la 21e journée. Hanni, retenu sur la liste élargie des 32 joueurs algériens en vue de la coupe d'Afrique des nations de 2017 au Gabon, compte également six réalisations. Le milieu offensif de 26 ans a rejoint Anderlecht l'été dernier en provenance de Malines, un autre club belge avec lequel il s'était illustré la saison passée en terminant meilleur buteur (17 buts) et meilleur joueur du championnat.