OLYMPIQUE LYONNAIS Aulas évite d'évoquer la prolongation de Ghezzal

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a annoncé hier l'imminente prorogation du jeune défenseur Jordy Gaspar, sans faire la moindre allusion à son meneur de jeu international algérien, Rachid Ghezzal, dont le possible départ suscite pourtant plus de débat. «Le défenseur Jordy Gaspar va bientôt prolonger», a affirmé le responsable lyonnais sur son compte Twitter, en observant un silence complet à propos de Ghezzal, pourtant annoncé sur le départ après l'échec des négociations avec ses actuels employeurs concernant une augmentation de salaire. Devenu titulaire indiscutable à l'OL, le frère cadet de l'ex-international algérien, Abdelkader Ghezzal, a insisté sur une revalorisation salariale à l'entame de la saison en cours pour accepter de prolonger son bail, qui expire l'été prochain. Le président Jean-Michel Aulas est cependant resté de marbre et refuse à ce jour d'accéder à la requête de Ghezzal, proposant une augmentation moins importante. Mieux encore, au moment où tout le monde annonce que le départ de l'international algérien est quasi certain, le premier responsable lyonnais annonce la prorogation d'un autre joueur, nettement moins décidé à quitter son club formateur. Jordy Gaspar (19 ans) est issu du centre de formation de l'OL. Ghezzal (24 ans) est retenu pour la coupe d'Afrique des nations 2017, prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon où l'Algérie figure dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe.