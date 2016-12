POUR L'IFFHS Simeone est meilleur que Zidane

L'IFFHS a désigné Diego Simeone entraîneur de l'année 2016, devant Zinedine Zidane. Chez les sélectionneurs, Fernando Santos a été logiquement récompensé. Comme à chaque fin d'année, la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS) a publié ses classements des meilleurs entraîneurs et meilleurs sélectionneurs de l'année écoulée. Et en ce qui concerne les clubs, le choix de cette récompense est quelque peu contestable. C'est en effet Diego Simeone (Atlético Madrid) qui devance de justesse Zinedine Zidane (Real Madrid), et succède à Luis Enrique (Barcelone), seulement 6e cette année. Simeone n'a pourtant remporté aucun trophée, au contraire de Zidane (Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Coupe du monde des clubs) et Luis Enrique (Liga, coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne). Champion d'Angleterre, Claudio Ranieri (Leicester) complète le podium, devant Pep Guardiola (Bayern Munich/Manchester City) et Unai Emery (Séville/PSG). Leonardo Jardim (Monaco) et Laurent Blanc (PSG) se partagent la 12e place, et ferment la marche de ce classement. Du côté des sélectionneurs, pas de surprise avec la récompense de Fernando Santos, vainqueur de l'Euro avec le Portugal. En revanche, on peut s'étonner que Didier Deschamps soit seulement 5e, derrière Lars Lagerback (Islande), Joachim Löw (Allemagne) et Chris Coleman (Galles). Les Bleus ont pourtant réalisé la meilleure progression de l'année au classement FIFA.