PRÉPARATION DE LA CAN 2017 Soudani s'entraîne avec l'ASO Chlef

L'attaquant international algérien du Dinamo Zagreb, Hilal Soudani, a entamé lundi les entraînements avec son ancien club de l'ASO Chlef pour entretenir la forme en vue de la coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon, a-t-on appris auprès du club chélifien. Le deuxième meilleur buteur en activité des Verts (21 buts) a profité de la trêve hivernale qu'observe le championnat croate pour rejoindre le pays et intégrer les entraînements de l'ASO Chlef avant d'entamer le stage avec l'Equipe nationale le 2 janvier prochain en prévision du tournoi continental. Avec 12 buts toutes compétitions confondues inscrits depuis le début de la saison, Soudani (29 ans) se présente comme l'un des attaquants algériens les plus efficaces de cette première partie de la saison. Soudani, retenu dans une présélection de 32 joueurs pour la CAN-2017, avait débuté sa carrière à l'ASO Chlef avant de partir en Europe en 2011 à Vitoria Guimaraes au Portugal (2011-2013) puis de rejoindre le Dinamo Zagreb avec lequel il a remporté plusieurs titres nationaux. A la CAN 2017, l'Algérie évoluera dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe.