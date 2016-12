REAL MADRID James Rodriguez toujours proche du départ

Alors que la situation de James Rodriguez est toujours plus incertaine au Real Madrid, la Juventus serait cette fois convaincue de passer à l'action pour le Colombien. «Je ne peux pas assurer que je vais continuer. J'ai des offres et j'ai sept jours pour y penser. Je suis heureux à Madrid, mais je veux jouer plus.» Conscient de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde, James Rodriguez est toutefois mécontent de son temps de jeu. Il faut dire que le Colombien n'entre clairement plus dans les plans de Zinedine Zidane qui ne l'a titularisé qu'à quatre reprises en Liga... Par conséquent, si la situation n'évolue pas prochainement, l'ancien Monégasque pourrait envisager un départ et les concurrents ne manquent pas. Mais comme l'annonce le Corriere dello Sport, la Juventus est le club le plus intéressé par l'international colombien et serait prête à faire une nouvelle grosse transaction après avoir recruté Gonzalo Higuain l'été dernier pour plus de 90 millions d'euros. «La voie est libre», titre même le média italien, convaincu que James Rodriguez ne fera pas de vieux os au Real Madrid.