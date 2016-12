TOURNOI INTERNATIONAL «ABDELHAFID BOUSSOUF» DE HANDBALL Coup d'envoi de la 22e édition à Mila

Le 22e tournoi international «Abdelhafid Boussouf» de handball seniors (dames), a débuté avant-hier et devait se poursuivre jusqu'à hier soir aux deux salles omnisports de Mila et Ferdjioua, avec un match d'ouverture entre l'équipe de Mila et les Tunisiennes de Bizerte (27-24), en présence d'une affluence nombreuse, a-t-on constaté. Organisé par la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) et la ligue locale de handball, ce tournoi regroupe huit équipes animant le championnat national d'Excellence, issus de plusieurs régions du pays. Il s'agit d'Akbou, et Ouzallaguen de Bejaïa, d'Oran, de Constantine, et de Mila, en plus du club tunisien de Bizerte et la sélection nationale (U20). Le coup d'envoi de cette manifestation qui se déroule simultanément au niveau des deux salles omnisports de Ben-Abderrahmane El-Taïb de la ville de Mila, et celle des frères Zaouet de la ville voisine de Ferdjioua a été donné par le secrétaire général de la wilaya de Mila. Le tournoi se déroule sous forme de mini-championnat, puis des matchs éliminatoires, qui seront clôturés par une finale et des matchs de classement. De son côté, le président du club de Bizerte évoluant à la 2e division tunisienne, a indiqué qu'il était «confiant» quant à un fructueux contact de ses jeunes handballeuses lors de ce rendez-vous. Au programme de cette première journée de compétition également le match qui opposera la sélection oranaise (SRO) au club Asfak de Constantine dans la salle omnisports de Ferdjioua. Du côté des responsables de la formation nationale U20 l'on assure que ce tournoi permettra «d'évaluer le niveau des internationaux» appelés à confirmer leurs places en vue du championnat d'Afrique en Guinée prévu en juillet 2017.