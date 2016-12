VOVINAM (JUNIORS) Touggourt hôte du 14e championnat d'Algérie

Le Championnat national juniors à Touggourt sera l'occasion pour la direction technique nationale (DTN) de détecter de nouveaux jeunes talents susceptibles de renforcer les différentes sélections nationales.

Environ 360 athlètes, issus de 28 wilayas, devraient participer à la 14e édition du Championnat d'Algérie juniors de vovinam viet vo dao, prévue du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2017 à Touggourt (Ouargla), a-t-on appris des organisateurs. «Le championnat national se déroule habituellement à Alger, mais cette année, le choix s'est porté sur la ville de Touggourt», a indiqué la Fédération algérienne de la discipline, précisant que cette décision a été prise pour des «raisons pratiques», car juste après la compétition, il sera procédé à l'installation officielle de la Ligue de wilaya de Ouargla. Cette ville du Sud algérien compte en effet six clubs actifs en vovinam viet vo dao et «elle remplit toutes les conditions nécessaires pour disposer désormais de sa propre Ligue de wilaya», a expliqué l'instance fédérale, en se réjouissant au passage d'avoir «réussi à porter la pratique de la discipline jusque dans les villes les plus reculées d'Algérie», notamment Adrar, Illizi, Béchar, Touggourt et Naâma.

Le Championnat national juniors à Touggourt sera l'occasion pour la direction technique nationale (DTN) de détecter de nouveaux jeunes talents susceptibles de renforcer les différentes sélections nationales. Une nouvelle élite qui sera appelée à représenter, au mieux, les couleurs nationales lors des importantes échéances à venir, notamment la première édition des championnats d'Afrique (cadets/juniors) en mars 2017 en Tunisie, puis aux Mondiaux de la même catégorie d'âge, prévus en août 2017 en Inde.

En marge du Championnat national juniors, la Fédération organisera les éliminatoires du championnat d'Algérie seniors, dont les finales auront lieu «prochainement» à la coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).