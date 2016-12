WEST HAM Première passe décisive de Feghouli

Le milieu de terrain algérien de West Ham United qui n'a pas encore été titularisé une seule fois en Premier League, a délivré avant-hier soir sa première passe décisive pour Andy Carroll. Entré en fin de match à la 84e minute de jeu alors que les Hammers menaient déjà 0-3 à Swansea, Feghouli a pris la place d'Antonio, celui qui évolue à son poste et qui a été encore buteur aujourd'hui. Alors que les Swans sauvent l'honneur, on jouait la dernière minute, le Suisse Fernandes sert Feghouli qui demande le ballon sur le côté droit dans la surface, l'Algérien déborde l'arrière-gauche pour offrir un centre à l'arraché au second poteau pour Andy Carroll qui marque d'une reprise de volée. Score final 1-4 pour West Ham United qui remporte un troisième match consécutif et remonte en milieu de tableau. Sofiane Feghouli, qui a fêté ses 27 ans hier, et qui ne compte que 136 minutes de jeu en Premier League, participe donc à la belle remontée des Hammers et peut espérer un peu plus de temps de jeu durant ce Boxing Day, peut-être dès samedi à Leicester qui a perdu 0-2 à domicile.