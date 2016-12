ASO CHLEF-US TÉBESSA (14H30) Le huis clos gâche la fête

Par El Bouali DJILALI -

Malgré l'objectif de l'ASO d'accéder en Ligue 1 cette saison, les Chélifiens veulent aller loin dans cette aventure très populaire, face à une équipe qui a déjà atteint la saison dernière les demi-finales.

Après avoir terminé la phase aller du championnat sur une mauvaise note, suite à la défaite amère contre le Ghali de Mascara, les Chélifiens auront l'opportunité d'oublier cet échec en se concentrant sur le rendez-vous d'aujourd'hui avec un autre enjeu, à savoir les huitièmes de finale de Dame coupe, où les partenaires de Messaoud accueilleront à huis clos au stade de Boumezrag de Chlef une équipe de division deux amateur, l'Itihad de Tébessa. L'équipe de l'ASO, qui se trouve en difficulté en championnat après les mauvais résultats, se doit de réagir en coupe pour retrouver sa confiance. Les Rouge et Blanc se voient dans l'obligation d'arracher un résultat positif synonyme de qualification au prochain tour, pour poursuivre cette belle aventure. Il est évident que la coupe est une compétition connue pour ses surprises, et en homme averti, l'entraîneur chélifien Bouzidi, pour son deuxième match avec son équipe, veut arracher une victoire afin de bien préparer la trêve hivernale avec la tranquillité. Malgré l'objectif de l'ASO d'accéder en Ligue 1 cette saison, les Chélifiens veulent aller loin dans cette aventure très populaire, face à une équipe qui a déjà atteint la saison dernière les demi-finales. Ce match de coupe entre l'ASO et Tébessa ne sera pas facile et le coach Bouzidi a insisté auprès de ses joueurs afin de prendre ce match très au sérieux et éviter de sous-estimer la formation de Tébessa. Toutefois, la prudence reste de mise chez les Chélifiens qui vont aborder cette rencontre avec une grande concentration pour passer ce tour et penser après pour la préparation de la seconde moitie du championnat.