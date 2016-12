JUDO POUR SOURDS La sélection nationale est née

Un 1er stage est programmé pour ces judokas à Alger

La Fédération nationale des sourds d'Algérie (Fnsa) aurait décidé de participer aux Deaflympiques (Jeux paralympiques pour les sourds) en Turquie avec une équipe de Futsal, une d'athlétisme et pour la première fois une sélection de judo.

La Fédération nationale des sourds d'Algérie (Fnsa) a décidé de mettre sur pied une sélection de judo en prévision des prochaines échéances internationales dont les Deaflympiques (Jeux paralympiques pour les sourds), prévus en août 2017 en Turquie, a annoncé l'instance fédérale. Pour ce faire, un premier regroupement de pré-sélection aura lieu du 27 au 30 décembre au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souidania (Alger) qui sera encadré par le nouveau sélectionneur, Ouidir Mohand Oulhadj, auteur de plusieurs consécrations paralympiques et mondiales avec le judo handisport.

«La Fédération nationale des sourds d'Algérie m'a chargé de lancer le judo pour cette catégorie, inexistant pour l'instant, après avoir constaté une activité importante à travers le territoire national. On travaille dessus depuis quelque temps déjà», a déclaré Mohand Oulhadj. Ce premier stage est une première prise de contact avec des athlètes qui ont été déjà vus à l'oeuvre et qui activent dans leurs clubs respectifs. «Ce premier stage concernera quatre athlètes que j'ai déjà vus à l'oeuvre. Ce sont eux qui nous ont donné l'idée de lancer une sélection nationale qui grandira avec le temps (comme on l'avait fait en handisport). Je crois que ce premier pas est très important et va nous donner une idée bien précise sur la tâche qui nous attend à l'avenir», a expliqué le chargé du lancement du judo à l'instance fédérale et sélectionneur national, en même temps. Mohamed Amine (club d'El Harrach/+100kg), Abdelmalek Kara (cadets/Khérissia/-60kg), M'hamed Ben Aïssa Bettahar (club de Mostaganem/-81kg et Rayan Larfi (club de Bachdjarah/-66kg) sont les premiers judokas concernés par ce premier regroupement. Ils seront joints par d'autres lors des prochains stages. «Convoquer ces quatre clubs, c'est annoncer aux autres qu'une sélection nationale est en train de se construire et qu'ils doivent être prêts quand on les convoquera, après évidemment, les avoir vus à l'oeuvre.

Les conditions actuelles nous ont obligés de procéder par cette méthode», a souligné M. Ouidir, tout en souhaitant pouvoir toucher les différentes régions du pays dans les futurs regroupements. Le sélectionneur national de judo pour sourds a précisé que l'objectif principal de ce premier contact avec les athlètes, est «d'évaluer le niveau technique et physique», sachant que la plupart d'entre eux s'entraîne avec les valides pour arriver à progresser et évoluer. Il est à signaler que la Fédération nationale des sourds d'Algérie (Fnsa) aurait décidé de participer aux Deaflympiques (Jeux paralympiques pour les sourds) en Turquie avec une équipe de Futsal, une d'athlétisme et pour la première fois une sélection de judo, ce qui devrait mettre une pression supplémentaire sur le sélectionneur national qui est tenu de présenter, en un temps réduit, un groupe performant, avec un rendement maximal et capable de rivaliser avec les meilleurs.