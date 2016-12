LES RENDEZ-VOUS DE L'ANNÉE 2017 10 événements sportifs à ne pas rater

Slimani donne rendez-vous aux Algériens à la CAN du Gabon

Dans un monde idéal, on aurait droit à des Jeux olympiques et à des compétitions internationales de foot chaque année. Et puis il y a 2017... Voici tout de même 10 événements sportifs à ne pas manquer l'année prochaine.





1. Le Championnat du monde de hand (16-29 janvier)

Pour cette 25ème édition organisée à la maison, la France a de quoi être confiante: elle est à la fois la tenante du titre et la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition (5 titres). Les experts auront à coeur de gonfler encore un peu plus leur palmarès, dans un groupe loin d'être facile, où ils devront prendre leur revanche sur la Pologne et la Norvège. Gare à l'excès de confiance tout de même les petits gars: il y a encore une finale perdue face au Danemark dans toutes les têtes.



2. L'Open d'Australie (16-29 janvier)

Une compétition annuelle, certes, mais qui nous fait déjà saliver: Andy Murray devra confirmer son statut de numéro un mondial, Djokovic pourrait y décrocher sa septième couronne (record absolu à Melbourne), Roger Federer sera remis de sa blessure au genou et Nadal pourrait avoir son mot à dire. Bon, sur ce dernier point, on émet quelques réserves, mais sait-on jamais. Personne ne voyait Eder offrir l'Euro au Portugal après tout.



3. La CAN (14 janvier - 5 février)

Pour sa 60ème bougie, cette CAN gabonaise devrait permettre à certains joueurs de Ligue 1 de briller: Aurier, Seri, Boudebouz, Nkoulou, Bedimo, Kamano... Et puis Ligue 1 ou pas, la CAN n'a toujours servi qu'à une seule chose de toute façon: retrouver notre sport préféré après une longue période de trêve (parce que les PSG-Quevilly et autres Nancy-Dunkerque de début janvier, ça va deux minutes).



4. Le Mondial de hockey sur glace (du 5 au 21 mai)

Une compétition organisée conjointement par Paris et Cologne, où l'Allemagne comme la France auront fort à faire face au Canada, à la Russie ou encore à la Finlande... Bref un tas de pays où il fait beaucoup plus froid que chez nous et où ils ne font pas que sucer de la glace: ils patinent aussi dessus.



5. La coupe des Confédérations (17 juin-2 juillet)

En général, on s'en carre pas mal de ce tournoi qui n'est fait que pour souligner qu'on est dans une année sans Mondial, sans Euro et sans Copa América. Encore plus quand il manque certains mastodontes habituels (l'Espagne, l'Italie, le Brésil...). Mais cette année, on pourra y glaner de précieuses informations sur le Mondial russe de 2018 (en espérant qu'on évite la guerre mondiale d'ici là), et qu'on se fera un malin plaisir de voir le Portugal se faire piétiner 3-0 par la Nouvelle-Zélande.



6. Les Championnats du monde de natation, à Budapest (du 12 au 28 juillet)

Ce sera compliqué de faire tomber autant de records qu'en 2015 à Kazan, mais après tout, la médecine aussi évolue à vitesse grand V.



7. Les Championnats du monde d'athlétisme à Londres (du 5 au 13 août)

L'une des dernières occasions de voir Usain Bolt tout péter avant un inéluctable déclin, puisque le Jamaïcain pourrait viser le doublé en s'alignant sur 100m et 200m. Et on ne peut pas dire que Londres lui ait mal réussi sur ce point.



8. L'Euro de basket masculin (31 août-17 septembre)

Un Eurobasket organisé aux confins du Vieux Continent (Finlande, Israël, Roumanie, Turquie) et qui inaugure là aussi une nouvelle formule, puisque désormais la compét sera disputée tous les quatre ans (au lieu des deux années traditionnellement de mise). Ça tombe bien: il est grand temps, comme c'était le cas pour le foot, de mettre fin à l'hégémonie espagnole.



9. Les Championnats du monde de slalom (canoë-kayak), du 23 septembre au 1er octobre

Bon, on ne va pas vous mentir: on n'y connaît pas grand chose en matière de canoë-kayak, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer un événement sportif organisé dans le fief de François Bayrou, c'est-à-dire dans la ville de Pau. Et c'est toujours bien vu de fayoter un peu au sujet des activités du futur président (c'est la deuxième chose de ce Top en laquelle on ne croit pas trop...)



10. La «Coupe du monde des Légendes» (en juillet, dans ces eaux-là)

Sur le papier, ça sonne un peu comme un trophée en carton, mais pourquoi pas après tout: cette toute 1ère édition du Star Sixes verra 12 nations de foot indoor s'affronter dans des équipes de six joueurs, et pas des moindres: Gerrard, Puyol, Ballack, Okocha, Déco... Robert Pirès sera lui aussi de la partie, en attendant que d'autres Bleus illustres le rejoignent. Pas sûr qu'on rigole autant qu'au Variétés Club de France, mais bon, peut-être que là-bas on verra du foot, qui sait?