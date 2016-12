COUPE D'ALGÉRIE-8ES DE FINALE:PAC-NAHD (14H30), CABBA-USMH (16H30), MCS-CRB (14H30) Les derniers billets en jeu

Par Bachir BOUTEBINA -

Trois plateaux de premier choix à suivre aujourd'hui, au centre, à l'ouest et à l'est du pays, où il s'agira avant tout de charmer les caprices d'une épreuve populaire qui ne se joue pas, mais plutôt se gagne au final.

Pas moins de trois ténors de la Ligue 1 Mobilis affrontent aujourd'hui en déplacement trois hôtes du jour issus de la Ligue 2, et tenteront d'arracher coûte que coûte leur billet qualificatif aux quarts de finale de la coupe d'Algérie. Ainsi, le NA Hussein Dey, dernier finaliste malheureux en date de l'épreuve populaire, effectuera un très court déplacement à Dar Beïda, où le prestigieux Nasria sera certainement attendu de pied ferme par le Paradou AC, l'actuel leader incontesté de la Ligue 2. Un remake de l'édition écoulée qui s'était déroulée au stade du 20-Août 1955, et au terme duquel les Sang et Or du Nasr s'étaient imposés dans le temps réglementaire sur le score final de 2 à 0. Un derby algérois qui s'annonce sur le signe de la revanche, et surtout des plus équilibrés entre les Pacistes que drive l'Espagnol José Maria, et des Nahdistes dont l'actuel coach français Alain Michel semble avoir boosté l'ex-Milaha. Il n'en demeure pas moins que les deux protagonistes du jour, seront privés de leurs meilleurs attaquants respectifs, en l'occurrence Naïdji le Paciste, meilleur buteur du moment de la Ligue 2, et malheureusement blessé depuis le match remporté à Béjaïa aux dépens de la JSMB. Quant à Gasmi, le Nahdiste est tombé sous le coup d'une suspension, au terme de la dernière rencontre glanée devant le MO Béjaïa. Il est surtout clair que le stade Omar-Benferhat de Dar Beïda, accueillera du beau monde, et risque même d'afficher complet, une fois n'est pas coutume. Un sacré derby avant lequel les Nahdistes se méfient terriblement cette fois de leurs voisins des hauteurs d'Hydra. Un autre ténor de la capitale, et non des moindres, en l'occurrence le CR Belouizdad, jouera gros cet après-midi à Saïda, où le prestigieux Chabab de Laâqiba, retrouvera une très vieille connaissance, à savoir le MCS qui évolue actuellement dans l'antichambre de la Ligue 1. Un Mouloudia de Saïda qui a déjà marqué de son empreinte Dame coupe, lorsqu'il figurait par le passé parmi les ex-grands du football national, à l'image de son prestigieux adversaire belouizdadi. Une rencontre au sommet dans la ville de l'Ouest, réputée de longue date pour la qualité de son eau minérale, et qui aura certainement à coeur par le biais de son illustre club fanion si cher aux Amara, père et fils, d'éliminer de l'épreuve populaire un ténor de la dimension du CRB. Les Saïdis du MCS que drivent actuellement avec réussite en Ligue 2 Rahmouni et Moussouni, est capable d'avoir le dernier mot devant un Chabab dont le coach actuel a pour nom le Marocain Zaki Badou. Il reste que les Chababistes forts d'un effectif beaucoup plus pléthorique que celui du Mouloudia de Saïda, peuvent revenir cet après-midi du stade du 13-Avril 1956 avec la qualification aux quarts de finale. Mais il est clair que le MCS ne va pas se priver de rater chez lui un tel 8ème de finale à l'occasion duquel un certain Chikh Hamidi peut faire très mal à l'ogre belouizdadi. Un peu plus tard en fin d'après-midi, ce sera au tour du stade du 20-Août 1955 de Bordj Bou Arréridj, d'être le théâtre de retrouvailles très attendues entre les Criquets du CABBA et les Jaune et Noir harrachis de l'USMH. Une confrontation très ouverte entre un hôte bordjien qui joue actuellement en Ligue 2, avec l'espoir de retrouver au plus vite l'élite numéro un, et un ténor algérois qui revient fort à la fin de cette année 2016.

Un face-à-face qui sera aussi marqué par la bataille que vont se livrer Abdelkrim Bira et Boualem Charef, deux authentiques techniciens, issus de la même école, et qui vont certainement se faire un point d'honneur de se défier, au cours d'une rencontre de coupe dont l'issue finale penchera certainement en faveur de celui qui trouvera la faille le premier. Dans ce type de confrontation, il est clair que les Harrachis qui sont avérés dans la maîtrise du ballon, vont certainement miser une fois de plus sur leurs actuelles capacités qui ont souvent permis au club banlieusard d'Alger, de faire preuve de beaucoup de solidité en déplacement. Il n'en demeure pas moins que les gars d'El Harrach se méfient beaucoup des gars des Hauts-Plateaux de l'Est, tant il est vrai que les camarades de Mesfar ne sont nullement de simples faire-valoir. Bira l'enfant d'El Harrach, connaît comme sa poche son mythique adversaire du jour, quand bien même les Younès, et autres Mellal peuvent encore faire la différence à tout moment. Un très beau duel dans la capitale des Bibans, où la mythique clé des quarts de finale, ouvrira la porte du prochain tour à Bordj, soit au CABBA ou à l'USMH, selon ce que va surtout décider Dame coupe.

Trois plateaux de premier choix à suivre aujourd'hui, au Centre, à l'Ouest et à l'Est du pays, où il s'agira avant tout de charmer les caprices d'une épreuve populaire qui ne se joue pas, mais plutôt se gagne au final. Trois belles confrontations en guise de clôture de l'année 2016, et qui seront retransmises en direct par nos confrères de l'Entv. Le grand public sportif est donc convié à suivre une dernière fois, de sacrés 8èmes de finale, tant la coupe d'Algérie n'a pas son pareil pour provoquer de formidables sensations.