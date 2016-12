LES VERTS DÉJÀ SOUS PRESSION AVANT LA CAN 2017 Le côté psychologique à surveiller

Par Saïd MEKKI -

Bentaleb et ses partenaires se retrouveront le 2 janvier pour préparer la can

Le temps presse et le technicien belge est dans l'obligation d'avoir tous les renseignements sur les joueurs, des plus crédibles, et le renforcement du staff technique est aussi un nouveau cas à gérer pour lui.

En dehors de la liste des «23» qui «affecte» quelque peu le moral des 32 joueurs concernés, il y a surtout leur position dans leurs clubs respectifs qui risque de perturber ceux choisis pour aborder cette CAN 2017, prévue au Gabon et surtout dans un des groupes les plus relevés. En effet, l'Algérie se trouve dans le groupe du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal. Or, la pression exercée d'une manière indirecte par le président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, qui a mis la barre très haut en matière d'objectif et qui n'est autre que celui de ramener le Trophée continental, risque aussi de perturber les joueurs sur le plan psychologique. De plus, le principal concerné n'est autre que le sélectionneur Georges Leekens. Et justement, lui aussi est sous pression surtout après ce qui s'est passé à propos de la fameuse liste élargie des joueurs qui est passée de 27 à 31 puis 32... Il faut bien rappeler que Leekens a pris les commandes techniques des Verts en novembre dernier. Il a remplacé au pied levé le Serbe Milovan Rajevac, quelques jours avant le match en déplacement contre le Nigeria (défaite 3-1), dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le temps presse et le technicien belge est dans l'obligation d'avoir tous les renseignements sur les joueurs, des plus crédibles, et le renforcement du staff technique est aussi un nouveau cas à gérer pour lui. Ce qui voudrait dire que son champ de travail s'est beaucoup élargi et il devrait gérer plusieurs paramètres dont certains qui échappent à sa maîtrise. Et l'un d'eux est cette situation des joueurs «cadres» avec leurs clubs respectifs. M'Bolhi, sans club, est devenu une réalité qui s'est imposée comme choix incontournable, mais qui reste toujours sujet à critiques pour les observateurs, fans des Verts, spécialistes et journalistes.

Donc, M'Bolhi devrait retrouver un nouveau club, sinon sa place chez les Verts ne serait pas assurée pour l'après-CAN. Et à ce propos justement, il faut penser aux joueurs qui sont pour le moment des atouts importants dans leurs clubs respectifs et dont la participation à la CAN pourrait les démettre de leurs postes de titulaires et donc cela poserait par la suite le sacré problème de manque de temps de jeu pour les prochaines échéances des Verts, à savoir la poursuite des éliminatoires du Mondial 2018.

Là, on citera, entre autres, Mahrez, Slimani, Bentaleb, Mandi, Ghoulam, Guedioura et Medjani. Quant à la troisième catégorie des joueurs devant être soutenus sur le plan psychologique, il s'agit des éléments sollicités pour changer de club au mercato d'hiver.

On citera, entre autres, en dehors de M'Bolhi déjà évoqué, le cas de Soudani, Brahimi, Ghoulam, Belfodil et Saâdi. Sacré travail qui attend le staff technique bien avant d'aborder les matchs de cette CAN 2017 où les sélections adverses attendent les Verts avec impatience avec l'objectif de les battre et se qualifier à leur détriment...