ANDERLECHT La Fiorentina et Fenerbahçe veulent Hanni

L'international algérien d'Anderlecht, Sofiane Hanni, est convoité par la Fiorentina (Italie) et Fenerbahçe (Turquie), selon le site belge voetbalbelgie. Toutefois, la direction d'Anderlecht ne compte pas libérer Hanni cet hiver, d'après la même source. Le milieu offensif de l'EN, qui a été ajouté dans la liste élargie de Georges Leekens pour la CAN 2017, est le meilleur buteur (six buts) et meilleur passeur (six passes décisives) d'Anderlecht. Il a été sacré meilleur joueur du championnat belge la saison passée quand il portait les couleurs de Malines.