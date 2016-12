AS MONACO Bahlouli rentre à Lyon pour mieux repartir

La carrière du joueur franco-algérien Farès Bahlouli au plus haut niveau peine toujours à démarrer.

Recruté par l'AS Monaco avec l'étiquette de joueur très prometteur, le milieu offensif s'est cassé les dents sur la concurrence en Principauté la saison dernière. Son récent prêt en Belgique a été catastrophique, avec zéro minute de temps de jeu, et son retour sur le Rocher devrait déboucher sur un nouveau prêt.

A Lyon, où il possède toujours un fan club de premier choix?

La possibilité existe comme cela a été relayé ce mardi, et surtout, pour les plus attentifs sur les réseaux sociaux, sa compagne a elle-même annoncé le retour à la maison du couple. Mais selon Téléfoot, ce ne devrait être que très provisoire, car si Bahlouli est bien dans la cité des Gones pour passer les fêtes, les chances de le voir rejoindre l'OL sont maigres, mais pas totalement nulles.

La tendance serait plutôt à un autre prêt à l'étranger, puisque l'AS Monaco n'a plus le droit qu'à un seul prêt en France pour le reste de la saison et préfère se préserver cette possibilité pour le reste du mois de janvier.

Autant dire que, si Bahlouli est bien à Lyon en ce moment, et que Lyon recherche également un joueur offensif, il y a fort à parier que son séjour entre Rhône et Saône soit simplement transitoire.