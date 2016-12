CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE VOILE Domination des véliplanchistes d'El Marsa

Les véliplanchistes du Club nautique El Marsa (Alger) ont dominé les courses de la première journée de la quatrième et dernière phase du championnat d'Algérie de voile, disputée avant-hier à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri (Alger). Dans la spécialité Optimist, c'est Amani Bouras (CN El Marsa) qui a dominé les courses féminines, alors que Hichem Mokhtari (club de Tipasa) a pris la tête chez les garçons. En RSX, c'est l'international Hamza Bouras (CN El Marsa) qui s'est adjugé la tête du classement à l'issue des courses disputées avant-hier. Chez les dames, c'est Katia Belabès (Jeunesse sahel El Marsa) qui a dominé la compétition. En Race Board, Amirouche Benazoug (Forces navales) occupe la première place du classement chez les messieurs, alors que Amina Berrichi (Sindibad, Oran) a dominé chez les dames. Les courses de la quatrième et dernière phase du championnat d'Algérie de voile se poursuivront jusqu'à jeudi à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri (Alger).