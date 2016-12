FESTIVAL DE FOOTBALL FÉMININ Dix équipes présentes à Ouargla

Divers ateliers d'entraînement et des rencontres amicales pour tester les compétences techniques et les aptitudes physiques des jeunes footballeuses sont au programme de ce festival, selon les organisateurs.

Un festival de football féminin, dans la catégorie des 6-15 ans, a débuté hier au stade du 24-Février à Ouargla, avec la participation d'une centaine de jeunes filles structurées dans 10 équipes. Il s'agit d'équipes représentant les ligues de sport scolaire et des clubs de football féminin issus de huit communes de la wilaya, à savoir Ouargla, Rouissat, Aïn El Beïda, Sidi Khouiled, Témacine, Touggourt, Zaouia El Abidia et Taïbet. Divers ateliers d'entraînement et des rencontres amicales pour tester les compétences techniques et les aptitudes physiques des jeunes footballeuses sont au programme de ce festival, selon les organisateurs. Initié par la commission du football féminin de la Fédération algérienne de football (FAF), en coordination avec la ligue régionale de football (LRF) d'Ouargla, ce festival vise essentiellement à encourager les jeunes filles à pratiquer cette discipline et de découvrir de nouveaux talents, a-t-on indiqué.

Deuxième du genre après celle organisée à Oran, cette manifestation sportive intervient en application d'un programme d'envergure visant à promouvoir le football féminin à l'échelle nationale, a affirmé Radia Fertoul présidente de la Commission du football féminin et membre du Bureau fédéral de la FAF. Ce programme prévoit notamment la création de pôles d'activité et de développement du football féminin, surtout au niveau de certaines wilayas du sud du pays, afin d'assurer l'encadrement pédagogique des jeunes générations, a signalé Mme Fertoul.

Ce festival, qu'abrite la ville d'Ouargla, entre dans le cadre d'une série de manifestations similaires prévues, durant les vacances scolaires, à Batna, Akbou (Béjaïa), Constantine, El Tarf et Alger, a-t-elle fait savoir.

Tous les moyens requis ont été mobilisés pour assurer un bon déroulement et la réussite de ce rendez-vous sportif, a relevé le président de la LRF d'Ouargla, Ali Baâmer, en ouverture de ce festival, dont le coup d'envoi officiel a été donné par les autorités locales.