LIGUE 1 MOBILIS Messaâdia, meilleur buteur de la phase aller

L'attaquant du MO Béjaïa, Ahmed Messaâdia, a été sacré meilleur buteur de la Ligue 1 à l'issue de la phase aller clôturée avant-hier par la victoire de son équipe face au CA Batna (2-1), en match de mise à jour du championnat. Messaâdia, arrivé l'été dernier à Béjaïa en provenance du CS Constantine, a ouvert le score dans cette rencontre, portant à sept son total de buts, lui, qui n'avait pas pris part à toutes les rencontres des siens en cette première partie de la saison, à cause de blessures à répétition. Cinq joueurs arrivent en deuxième position avec six réalisations chacun. Il s'agit de Mohamed Amine Hamia (O. Médéa), Rabie Meftah (USM Alger), Youcef Chibane (DRB Tadjenanet), Mourad Benayad (RC Relizane) et Sofiane Balegh (USM Bel-Abbès). Ils sont talonnés de près par une «meute» avec cinq banderilles à l'image de Rachid Nadji (ES Sétif), Mourad Meghni (CS Constantine), Ghislain Guessan (USM Alger), Mohamed Hicham Chérif (MC Oran) et Hamza Zaïdi (JS Saoura).