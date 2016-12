MEILLEUR JOUEUR ARABE DE L'ANNÉE 2016 Mahrez deuxième derrière Mohamed Salah

L'international algérien de Leicester City (Angleterre), Riyad Mahrez, a pris la deuxième place lors du sondage organisé par le site arabe spécialisé «kooora» consacrant le meilleur joueur arabe de l'année 2016. C'est l'Egyptien Mohamed Salah (AS Rome, Italie) qui a remporté le trophée attribué avant-hier soir dans le cadre de la cérémonie «Globe Soccer Awards» organisée à Dubaï. La troisième place est revenue au Marocain Mehdi Benatia, le défenseur central de la Juventus de Turin (Italie). Mahrez avait été récemment sacré meilleur joueur africain évoluant en Europe à l'issue du sondage de la chaîne de télévision britannique BBC. Il a été également classé septième lors du Ballon d'or mondial de France Football et reste en course pour le Ballon d'or africain de la Confédération africaine de football.