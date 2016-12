OSCAR DU SPORT AFRICAIN EN 2017 La cérémonie aura lieu en Egypte

Le Conseil d'administration de l'Union des Confédérations sportives africaines (UCSA) a annoncé avant-hier la tenue de la première édition de l'Oscar du sport africain (OSA), en Egypte en 2017. «Conformément à la décision de son Conseil d'administration d'avoir un nouvel événement propre à elle, l'UCSA a décidé de lancer sa propre distinction, dénommée 'l'Oscar du sport africain''», a indiqué l'instance continentale, révélant que l'organisation de la première édition a été attribuée à l'Egypte et aura lieu en 2017.

Le président de l'UCSA, l'Egyptien Ahmed Nasser Mostafa Kamal Mohamed, a désigné un comité des nominations et des élections, conduit par le président de la Fédération égyptienne de football (FEF) et membre du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football (FIFA), Hani Abu Reda. «Hani Abu Reda qui a rencontré le président de l'UCSA à deux reprises pour plus de détails, devra choisir (les membres de) son comité dont l'annonce est pour bientôt. Il annoncera, en même temps, les procédures du prix», a expliqué l'instance continentale sur son site officiel.