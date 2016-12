STANDARD DE LIÈGE Belfodil ne rêve pas de la CAN

Figurant sur la liste élargie de Georges Leekens, l'international algérien du Standard de Liège, Ishak Belfodil, ne rêve pas de la CAN 2017. «Belfodil ne pense pas qu'il ira à la CAN», a-t-on, en effet, révélé sur le site belge Walfoot. L'ancien attaquant de l'OL a signé, avant-hier, son septième but dans le championnat belge où il a pu relancer sa carrière qui avait connu un coup d'arrêt à cause de son choix de jouer aux Emirats. Il a marqué le but égalisateur du Standard sur penalty à Saint-Trondet, son 7e but en Jupiler Pro League, et il a poussé un coup de gueule à la fin du match, car son équipe s'est contentée du nul (2-2) alors qu'il a évolué en supériorité numérique dès la 13e minute de jeu. «On va commencer à parler de faute professionnelle car ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça peut arriver aux grandes équipes une fois mais là, il y a une grosse désillusion chaque week-end. Chacun fait sa petite erreur tour à tour, il n'y a pas un seul responsable. On n'avance pas... Mais on va régler ça entre nous, en interne. Ce n'est pas le moment de se dessouder», dira Belfodil à la fin de la partie. Le Standard, qui n'a gagné qu'une fois en déplacement cette saison, pointe à la 8e place en championnat. L'entraîneur du Standard de Liège, Aleksandar Jankovic, de sa part, espère que Belfodil ne sera pas retenu par Georges Leekens pour la CAN 2017. «Je préfère ne pas imaginer jouer sans lui. Sans lui, il faut changer pas mal de choses.

Le duo qu'il forme avec Orlando Sa est bien équilibré, ce sont deux joueurs généreux et performants, avec un rendement bien concret. Belfodil est un super joueur, dont la présence est précieuse depuis son arrivée», a déclaré Aleksandar Jankovic qui souhaite, par contre, que le capitaine d'Anderlecht, Sofiane Hanni, soit présent au Gabon pour qu'il rate le clasico contre le Standard de Liège fin janvier. «Je souhaite à Hanni d'être en équipe nationale», a-t-il ajouté.