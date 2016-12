US ORLÉANS Antar Yahia promu directeur sportif

L'ancien défenseur international Anthar Yahia qui est toujours sous contrat avec l'US Orléans en

Ligue 2 française jusqu'à la fin de la saison a été promu directeur sportif avec l'arrivée de Didier Ollé-Nicole comme nouvel entraîneur. Le club qui a été promu cette saison et qui compte quatre Algériens dans son effectif (Yahia, Ziani, Belkalem et Beziouen) est actuellement dernier de Ligue 2 française. Les dirigeants ont décidé de se séparer d'Olivier Frapolli le technicien à la tête de l'équipe depuis 5 saisons pour le remplacer par Didier Ollé-Nicolle, ex-entraîneur de l'USM Alger. Il est aussi prévu que l'actuel directeur sportif quitte ses fonctions pour laisser la place à Antar Yahia. Le joueur âgé de 34 ans et qui a très peu joué ces dernières saisons - notamment à cause de blessures à répétition - conseille aussi des joueurs à l'image de Mehdi Tahrat. Cette promotion ressemble à un début de reconversion en douceur.