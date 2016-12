CHAMPIONNAT ARABE DE BASKET-BALL (MESSIEURS) AU CAIRE Le Cinq algérien vise les premiers rôles

Cette compétition débutera demain et se poursuivra jusqu'au 8 janvier prochain

La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) prendra part au championnat arabe des nations, prévu du 30 décembre au 8 janvier au Caire (Egypte), avec l'ambition de jouer les premiers rôles et «dénicher de nouveaux talents» en l'absence des joueurs du GS Pétroliers. Le directeur technique national (DTN), Ali Filali, a déclaré que l'objectif principal de cette participation sera de trouver les joueurs susceptibles de renforcer les rangs de la sélection nationale lors des deux tournois de la zone 1 (Algérie, Tunisie, Maroc, Libye) qualificatifs à l'Afrobasket 2017 au Congo.

«Nous avons décidé de nous passer des services des joueurs du GS Pétroliers qui ont enchaîné trois compétitions en deux mois, afin de leur permettre de se reposer et être en forme pour les tournois de qualification à l'AfroBasket 2017.

Le championnat arabe des nations servira donc à dénicher des joueurs susceptibles de renforcer l'équipe lors de ces tournois», a-t-il indiqué.

«Les éléments évoluant à l'étranger ne figurent pas également sur la liste des convoqués en raison de leur engagement avec leurs clubs respectifs», a ajouté le DTN. La sélection algérienne, conduite par l'entraîneur national Ahmed Loubachria, a effectué un stage de préparation du 17 au 27 décembre en Serbie durant lequel elle a disputé trois matchs amicaux et rejoindra directement la capitale égyptienne.

Pour cette compétition, coach Loubachria a retenu une liste de 16 joueurs composée de jeunes talents prometteurs à l'image du meneur de jeu du NA Hussein Dey, Mohamed Zaki Guermat, ou encore du pivot du CRB Dar El-Beïda, Oussama Aggoune.

«Cette compétition est une opportunité pour ces jeunes de prouver leur talent et gagner une place dans l'effectif de la sélection nationale en vue des prochaines compétitions», a souligné Ali Filali.

La réunion technique et le tirage au sort du championnat arabe des nations se dérouleront mercredi au Caire, alors que la compétition débutera vendredi, selon la Fédération égyptienne de basket-ball.