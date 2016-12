COUPE D'ALGÉRIE-8ES DE FINALE:ALORS QUE LE MC ALGER A ÉTÉ IMPITOYABLE AVEC BÉNI DOUALA L'ESS et la JSK passent dans la douleur

Par Bachir BOUTEBINA -

Djabou et ses partenaires ont réussi à franchir ce test avec difficulté

Les Canaris, qui se sont qualifiés sans gloire avant-hier à Tizi Ouzou, terminent l'année 2016 sur une performance vraiment tombée à pic.

Le Mouloudia d'Alger qui accueillait pour la première fois au stade Omar-Hamadi de Bologhine, les sympathiques Kabyles de l'US Béni Douala, pour le compte des 8es de finale, a très rapidement coupé tout suspense, à cette dernière empoignade historique pour les divisionnaires de la DNA-Centre, tant le Doyen avait atteint la pause en sa faveur sur le score sévère de 3 à 0. Un doublé signé Hadj Bouguèche (2' et 22'), suivi d'une troisième réalisation de Zerdab à la 32e minute, avaient déjà scellé le sort des gars de Béni Douala, dans un stade de Bologhine en fête, et qui allait assister en seconde mi-temps, à une autre avalanche de quatre buts supplémentaires, en faveur du dernier tenant du trophée populaire. La formation kabyle aura eu tout de même le mérite de sauver l'honneur par le biais de l'omniprésent Zeghnoun qui allait à la 66e minute, être à la conclusion d'un beau mouvement offensif, pour battre le portier Chaâl, l'ancien keeper natif de Béni Douala. Les buts inscrits après la pause par Djemaouni, Bedbouda, Azzi, et enfin Kacem Mehdi, en guise de clôture d'un match au cours duquel les actuels amateurs en course vers la Ligue 2, en compagnie du RC Kouba, ont malheureusement trop vite cédé face à leur illustre adversaire du jour. Le Mouloudia d'Alger poursuit ainsi son aventure en coupe d'Algérie, et lorgne désormais le doublé. Par contre, à Sétif, l'Entente a encore failli passer à la trappe au stade du 8-Mai 1945, devant une très coriace équipe visiteuse de la JS Saoura, tant les Bécharis qui s'étaient fait surprendre dès la 11ème mn par Aït Ouameur, ont réussi un sacré retour en force après la pause, en inscrivant coup sur coup deux buts (60', 65'). Un retournement de situation au score en faveur des gars de Béchar, oeuvres respectives de Hamia et d'un Djallit auteur d'un second but d'anthologie, et sur lequel toute la défense sétifienne est totalement restée sans réaction, au même titre que le portier ententiste Barki. Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir le onze sétifien revenir à son tour à la marque, sous la forme d'un penalty des plus sévères, et qui allait permettre à Djabou de battre le keeper Laouti. Lors des prolongations ni le onze sétifien aligné par Malik Zorgane ni son vis-à-vis présenté par le coach Khouda, n'a pu ajouter ce fameux but qui aurait pu empêcher cette sacrée empoignade entre ténors de la Ligue 1 Mobilis, d'aller jusqu'au bout d'un incroyable suspense des tirs au but, dans un stade du 8-Mai 1945 comble, et qui aura finalement tremblé jusqu'au bout pour l'ESS. Une terrible série des tirs au but, qui aura finalement été fatidique pour la JS Saoura, et surtout des plus heureuses pour l'Aigle noir des Hauts-Plateaux (7-6). Au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, il aura fallu attendre la 84ème mn de jeu, pour voir Boulaouidet qualifier pratiquement dans la douleur la JS Kabylie, aux dépens d'une très modeste Cendrillon du nom d'Aïn Fedjoudj, qui aura eu le très grand mérite de tenir longtemps la dragée haute à son prestigieux hôte kabyle. Des Canaris du Djurdjura qui se sont qualifiés sans gloire, ni le moindre éclat, avant-hier à Tizi-Ouzou, et qui terminent l'année 2016 sur une qualification vraiment tombée à pic. Le ténor kabyle n'est plus tout à fait aujourd'hui cette célèbre formation qui terrassait tout adversaire sur son chemin, comme à la belle époque révolue qu'avait connue sous les couleurs de la JSK Farid Ghazi, l'actuel coach du Nasr d'El Fedjoudj, honoré à son tour par son ex-club.

La JS Kabylie a ainsi achevé chez elle une première partie de saison des plus décevantes, à tel point que son fidèle capitaine d'équipe Rial, a clairement émis le voeu de partir.