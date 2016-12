PRÉPARATION DE LA CAN 2017 Les Verts et leurs adversaires en affûtage

Par Saïd MEKKI -

Les espoirs des Algériens reposent sur Brahimi et ses partenaires pour remporter la CAN

Des quatre sélections composant le groupe de l'Algérie lors de la CAN 2017, prévue au Gabon, la Tunisie est celle qui a le programme le plus chargé au moment où le Sénégal et l'Algérie ne se contenteront que de deux matchs amicaux.

Les Verts seront en stage dès le 2 janvier prochain au Centre technique de Sidi Moussa. Pendant ce stage, l'Algérie disputera son premier match amical de préparation à la CAN 2017 face à la Mauritanie du 7 janvier prochain, avec un cachet de match international en bonne et due forme, au stade Mustapha-Tchaker. Quant au second match amical devant la même formation mauritanienne, il aura lieu le 10 janvier, et est programmée dans les installations du Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa. Et ça ne serait qu'un match d'application et aux dernières nouvelles il se jouera donc à huis clos. De son côté, le Sénégal, troisième adversaire de l'Algérie à la CAN 2017, affrontera la Libye en match amical de préparation, le 8 janvier prochain à Brazzaville (Congo). En effet, les Lions de la Téranga effectueront une partie de leur préparation à la CAN 2017 au Congo et en profiteront pour affronter, outre la Libye, la sélection congolaise, la date de la rencontre restant toutefois à définir. L'autre match amical que disputeront les hommes d'Aliou Cissé est pour sa part ficelé. Opposés à la sélection du pays voisin, les Sénégalais affronteront les Libyens à Brazzaville le

8 janvier prochain. La Tunisie, deuxième adversaire des Verts durant la CAN, est déjà en préparation depuis lundi dernier en Espagne. Sur place, les Tunisiens effectuent un stage de préparation ponctué par deux matchs amicaux face à la sélection de Catalogne, le 28 décembre à Barcelone (19h), et l'équipe du Pays basque, le 30 décembre à Bilbao (20h45). De retour de l'Espagne, les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Amor disputeront un match amical face à l'Ouganda, le 4 janvier au stade olympique d'El Menzah (14h30) avant de se rendre en Egypte pour affronter les Pharaons en amical, le 8 janvier à partir de 19h.

Enfin, pour le Zimbabwe, premier adversaire des Verts durant la CAN, vient de disputer lundi dernier à Abidjan un match amical contre la Côte d'Ivoire soldé par un nul 0-0. Par la suite, la sélection zimbabwéenne effectuera un stage d'une semaine à Yaoundé (Cameroun) ponctué d'un match amical contre les Lions indomptables du Cameroun le 10 janvier. Encore faut-il rappeler que les Warriors avaient déjà débuté leur préparation par deux matchs amicaux sanctionnés par des victoires contre les Chipolopolos de Zambie (1-0) et les Taïfa Stars de Tanzanie (3-0), en novembre dernier.

Le match contre les Lions indomptables sera la dernière rencontre de préparation des Warriors qui vont prendre part à la troisième phase finale de CAN de leur histoire. Ils vont ensuite s'envoler pour Franceville, où ils joueront cinq jours plus tard contre les Verts pour leur premier match de la CAN 2017 prévue du 14 janvier au 5 février. A noter enfin que pour le moment, le sélectionneur des Verts, le Belge Georges Leekens, a convoqué 32 joueurs dont le dernier ajouté Sofiane Hanni, qui évolue à Anderlecht (D1, Belgique). Ainsi, Leekens devra arrêter la liste des 23 joueurs, ce qui l'obligera à écarter neuf joueurs.