CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ Bira mise sur deux tableaux

L'entraîneur du CA Bordj-Bou Arréridj Abdelkrim Bira a indiqué à l'issue de la qualification en quarts de finale de la coupe d'Algérie face à l'USM Harrach (1-0), mercredi, que son équipe va jouer sur «les deux tableaux, la coupe et le championnat». «On a mérité notre qualification face à une équipe très coriace. On a réussi à les déjouer et on a prouvé, sur le terrain, qu'on mérite une place parmi l'élite», a lancé Bira. Et de préciser: «Je tiens à remercier notre fidèle public qui a été le véritable douzième homme sur le terrain, pour son soutien indéfectible. Ceci prouve qu'on a réussi à rétablir cette confiance perdue en début de saison et ça nous incite à continuer à travailler pour faire plaisir à ce merveilleux public et à jouer à fond sur tous les fronts.» Concernant la suite du parcours, l'entraîneur du CABBA a précisé qu'il a «une grande confiance» dans son groupe. «Pour l'instant on va essayer de bien savourer ce qui a été réalisé jusque-là», a-t-il déclaré affirmant que l'objectif premier reste l'accession en fin de saison. «On est bien parti pour concrétiser cet objectif, il y a également le challenge de la coupe qui nous sourit pour le moment et on espère que cela va continuer», a indiqué Bira, soutenant, par ailleurs, qu'un grand travail l'attend. «C'est vrai que ce qui a été réalisé est considérable, mais on doit redoubler d'efforts durant cette petite trêve hivernale, et se renforcer également dans certains compartiments de jeu durant ce mercato. On espère recevoir au prochain tour de coupe d'Algérie et passer car il ne reste que deux rencontres pour la finale et pourquoi pas réaliser une saison exceptionnelle dans l'histoire du CABBA, une accession et une victoire finale en coupe d'Algérie. Tout Bordj commence à y croire», lance très confiant l'entraîneur des Criquets Jaunes.