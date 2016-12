CHAMPIONNAT ARABE DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Le cinq Algérien affronte les Emirats arabe unis

La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) affrontera les Emirats arabes unis, aujourd'hui, pour le compte de la première journée du championnat arabe des nations, qui débute vendredi au Caire. A l'issue de la réunion technique tenue jeudi soir au Caire, les organisateurs ont décidé de jouer le tour préliminaire de la compétition en mini-championnat regroupant les six équipes participantes à savoir l'Egypte, l'Algérie, le Maroc, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, et le Bahrein. Pour leur deuxième sortie les Algériens seront opposés à l'Arabie saoudite, demain, avant de défier le Maroc lundi, et l'Egypte mardi. Pour son dernier match de la phase préliminaire, l'Algérie jouera face au Bahrein mercredi. A l'issue de la phase préliminaire, les deux premières équipes au classement seront directement qualifiées en demi-finales, alors que les autres équipes se croiseront (3e contre 6e, 4e contre 5e) pour rejoindre le dernier carré.