CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE BADMINTON (JEUNES CATÉGORIES) Plus de 200 badistes attendus à Oran et Jijel

Le championnat d'Algérie de badminton des jeunes catégories se déroulera ce week-end dans les villes de Jijel (Est) et Oran (Ouest) avec la participation de plus de 200 athlètes représentant 19 clubs, a-t-on appris avant-hier de la Fédération algérienne de la discipline (FABa). Les catégories concernées par la compétition sont les U11, U13, U15, U17 et U19, précise la même source. La ville de Jijel accueillera 142 participants représentant 11 clubs, à savoir Aamal d'Ouled Moussa (Boumerdès), Madal Béjaïa, MB Béjaïa, ES Béjaïa, Souk El-Ténine (Béjaïa), Etoile sportive de Béjaïa, Celtic de Béjaïa, Club d'El-Milia (Jijel), Club Aamal Mechaâl Béjaïa, Etoile de Cirta (Constantine), et Club sportif amateur complexe de proximité Jijel. De son côté, Oran accueillera 70 badistes représentant 8 clubs: CASA Mohammadia, Jeunesse sportive Mohammadia, NR Dar El-Beïda, Jamal Mostaqbal Hussein Dey, Protection civile (Alger), Essalam Oran, Club sportif de formation Oran et JS Oran. Selon les organisateurs, le déroulement de la compétition dans deux villes différentes est dicté par la difficulté des clubs à se déplacer à cause du manque de moyens. «Vu le grand nombre de clubs à l'Est du pays et par souci d'équilibre, nous avons décidé de faire participer les clubs de la région Centre aux épreuves prévues à Oran», précise la FABa. Selon le programme de la compétition, la journée de vendredi sera consacrée aux éliminatoires, alors que les demi-finales et finales se tiendront samedi.