CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE VOILE Les internationaux raflent la majorité des titres

Les véliplanchistes internationaux évoluant dans les différents clubs de voile, ont raflé la majorité des titres du championnat d'Algérie de voile, clôturé avant-hier à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri (Alger). Dans la spécialité Optimist, c'est Hichem Mokhtari (Club de Tipasa) qui a été sacré chez les garçons, tout comme sa coéquipière du même club Rym Isra Dia chez filles. En RSX, c'est l'international Hamza Bouras (CN El Marsa) qui s'est imposé après avoir dominé toutes les courses disputées. Chez les dames, c'est Katia Belabbès (Jeunesse sahel El Marsa) qui a décroché l'or. En Race Board, Djella Abdellatif (Sindbad/Oran) a remporté la première place du classement chez les messieurs, alors que Amina Berrich (Sindibad, Oran) a dominé chez les dames. Dans l'épreuve de Bic Techno, le titre national est revenu à Hassen Bouteraa (Fun Gliss Skikda), alors que Rezouani Meriem (CN Marsa) s'est imposée chez les dames. Le directeur de l'organisation sportive, Redouan Abbas, a indiqué que la dernière phase des épreuves de Laser (4.7, Standard et Radial), se dérouleront dans deux semaines. Plus de 100 véliplanchistes ont participé aux courses de la quatrième et dernière phase du championnat d'Algérie de voile qui s'est déroulée du 26 au 29 décembre à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri. Les deux premières phases du championnat d'Algérie de voile se sont déroulées à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri, en avril et août, alors que la 3e phase s'était disputée à Mostaganem en octobre