CROSS-COUNTRY Le challenge national "El Mokrani" annulé

La 28e édition du challenge national de cross-country «El Mokrani», prévue aujourd'hui sur le circuit de Boumergued (Bordj Bou-Arréridj) a été annulée pour des raisons administratives relatives au non-renouvellement de l'instance de wilaya, ont annoncé jeudi les organisateurs. «Nous avons reçu un courrier de la part de la direction de la jeunesse et des sports (DJS), demandant le report de cette compétition à une date ultérieure, en attendant le renouvellement de l'instance de wilaya. Etant donné que le calendrier est assez chargé au début de l'année 2017 et qu'il sera quasi impossible de caser ce cross à une autre date, surtout que les athlètes nécessitent au moins une semaine de repos après chaque compétition, il a été décidé de l'annuler carrément», a indiqué la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Le rendez-vous de Bordj Bou Arréridj est considéré comme la 4e étape du championnat d'Algérie de cross-country, après Djelfa, Biskra et Béjaïa. Quatre autres challenges sont inscrits rien qu'au programme de janvier 2017, à savoir Chlef (le 7 janvier), Alger (14), Tizi-Ouzou (21) et Batna (28).