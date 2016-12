EN PRÉVISION DE LA CAN 2017 Leekens annoncera sa liste des 23 lundi

La liste définitive des 23 joueurs algériens retenus pour la CAN 2017 sera communiquée lundi par le sélectionneur Georges Leekens, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football sur son site. «M. Georges Leekens animera une conférence de presse le lundi 2 janvier 2017 à 11h à la salle des conférences du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger (stade du 5-Juillet). La liste des joueurs algériens convoqués pour la CAN 2017 sera communiquée avant le début de la conférence», précise la FAF. Le technicien belge a déjà établi une liste élargie de 32 joueurs en vue de la CAN 2017.